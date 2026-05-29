ЄС повинен якнайшвидше змінити систему вступу в інтересах України, – єврокомісар

Вона також наголосила, що вимога Зеленського щодо вступу до ЄС наступного року є нездійсненною.

Голова ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС має якомога швидше змінити систему вступу, щоб врахувати інтереси України.

"Якщо і є відповідний час для прискорення розширення, то цей час настав саме зараз", – сказала Кос газеті Financial Times, додавши, що настав час для столиць ЄС "перейти від слів до справ".

Кос також прокоментувала пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо створення для України статусу "асоційованого члена" без права голосу на засіданнях ради, поки Київ проводитиме необхідні правові реформи для формального вступу до ЄС.

"Це корисно, тому що нам потрібна серйозна дискусія. Це одна з ідей, і це хороший початок для обговорення", – сказала вона.

При цьому Кос зазначила, що остаточне рішення має ухвалюватися лідерами.

"Я не знаю, в якому напрямку це все піде, але я згодна, що нам потрібно знайти рішення, відмінне від того, що ми використовуємо сьогодні", – сказала Кос, додавши, що лідери ЄС, з якими вона спілкувалася приватно, заявили, що хочуть "поєднання принципів, заснованих на заслугах… [та] більшої кількості можливостей для поступової інтеграції".

Кос заявила, що незалежно від будь-якої реформи процесу розширення фундаментальні принципи мають бути непорушними, маючи на увазі основні стандарти ЄС щодо таких питань, як верховенство права, незалежність судової влади та корупція. Але вона додала, що Брюсселю необхідно бути "новатором".

Вона також підкреслила, що вимога Зеленського про вступ до ЄС наступного року є неможливою, але вона мала позитивний ефект, додавши гостроти дебатам.

Вона також припустила, що "штучне" об’єднання процесів вступу України та Молдови може завершитися цього літа з початком офіційних переговорів для обох країн. "Побачимо, хто досягне успіху, хто зможе досягти більшого", – сказала вона.

"Україна просто занадто велика, щоб зазнати невдачі. Тому вона заслуговує на особливу увагу", – сказала Кос, додавши, що "зараз нам потрібно, якщо говорити романтичною мовою, дати надію [Україні].

Вступ України до ЄС – новини

У квітні комісар ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що очікує початку переговорів щодо першого "кластера" переговорів України після завершення перехідного періоду в Угорщині, можливо, під час головування Кіпру в ЄС, яке триватиме до кінця червня.

Європейські ЗМІ писали, що Європейська комісія запропонує відкрити перший "кластер" переговорних розділів щодо членства України та Молдови в ЄС 16 червня.

Минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Україна може приєднатися до ЄС як "асоційований член" без повних прав голосу. Цю ідею Київ відкинув кілька днів по тому.

