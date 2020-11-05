За словами міністра, категорично не прийнятним є той факт, коли представник однієї країни втручається у політичні справи іншої.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував втручання угорських високопосадовців в українські вибори на Закарпатті.

Читайте такожКулеба поінформував Євросоюз і НАТО про втручання Угорщини у внутрішні справи УкраїниСвою думку з цього приводу він висловив у «Сніданку з 1+1» 5 листопада.

«При усіх моїх нормальних стосунках з Петером Сіярто (голова МЗС Угорщини) мені не залишили іншого вибору, окрім як висловити обурення за втручання. Ми багато досягнули позитивних результатів в українсько-угорських відносинах. Але вибори – це такий емоційно-заряджений процес, що трохи не витримали нерви у наших угорських колег», – зазначив Кулеба.

«Один крок вони заступили за «червону лінію», – заявив він.

Він додав, що категорично не прийнятним є той факт, коли представник однієї країни втручається у політичні справи іншої, а також займається агітацією.

Втручання Угорщини у місцеві вибори в Україні: що відомо

За даними спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА, угорські чиновники під час відвідування Закарпаття в період кампанії з місцевих виборів проводили агітацію за партію «КМКС «Партія угорців України».

26 жовтня у МЗС вручили ноту протесту послу Угорщини Іштвану Ійдярто у зв'язку з агітацією угорських офіційних осіб у день місцевих виборів на Закарпатті.

27 жовтня стало відомо, що Київ заборонив в'їзд в Україну двом угорським посадовцям.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц