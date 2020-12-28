Нардеп зазначила, що призначену президентом особу може відсторонити голова держави за поданням прокурора.

Голова КСУ Олександр Тупицький може бути відсторонений з посади судді, згідно з кримінально-процесуальним Кодексом України.

Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу", голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Ольга Совгиря в ефірі каналу "Україна 24". Вона зазначила, що призначену президентом особу може відсторонити голова держави за поданням прокурора.

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"Кримінальним процесуальним кодексом передбачена можливість про відсторонення від виконання обов'язків. Там говориться, що якщо президент призначає (на посаду - ред.) певну особу, то він має право відсторонити її за поданням прокурора. Я зараз чую деякі коментарі про відсторонення, що нібито це не передбачено в законі про Конституційний суд, тому це не може застосовуватися.

Але я маю іншу думку, тому що діяльність КСУ регулюється не тільки Конституцією і законом про Конституційний суд. І якщо в законі про КСУ така процедура не передбачена, це не означає, що на його суддів не поширюються інші закони. На них поширюється дія Кримінального процесуального кодексу, тому ця норма абсолютно спокійно може бути застосована", — сказала вона.

Депутатка пояснила, як відбувається відсторонення та чи може Тупицький його проігнорувати або відновитися через суд.

"На виконання звернення повинно бути розпорядження чи указ президента, і звичайно, кожен громадянин вільний не виконувати якісь законодавчі акти, але він повинен розуміти, що за невиконання настає відповідальність. Якщо указ або розпорядження будуть видані, вони мають виконуватися, і якщо хтось ставить їх під сумнів, то він повинен довести в судовому порядку, що цей указ незаконний або неконституційний", — сказала вона.

Довідка. Олександр Тупицький із 15 травня 2013 року перебуває на посаді судді Конституційного Суду України. Його призначили за квотою президента України. З 17 вересня 2019 року є головою Конституційного Суду

Можливе відсторонення голови КСУ з посади судді

В Офісі генпрокурора повідомили, що сьогодні, 28 грудня, направлять клопотання президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді.

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Автор: Андрій Василюк