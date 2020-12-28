В ОГ уточнили, що в зв'язку з нетяжкістю кримінальних правопорушень запобіжний захід Тупицькому обирати не планують.

Офіс генпрокурора сьогодні, 28 грудня, направить клопотання президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу журналістам співробітниця прес-служби Офісу генерального прокурора Марина Хоменко.

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Зокрема, вона уточнила, в чому підозрюється голова КСУ: «З корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показань або дав неправдиві свідчення», - завила вона.

Крім того, за словами співробітниці ОГ, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управління спецрозслідування Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ «Зуєвський енергомеханічний завод».

«Сьогодні президенту України буде направлено клопотання щодо відсторонення його від посади судді Конституційного суду України», - наголосила Хоменко.

Вона також зазначила, що Офіс генпрокурора не отримував будь-яких клопотань від глави КС.

«Наразі у зв'язку з нетяжкістю кримінальних правопорушень запобіжний захід (Тупицькому – УНІАН) не планується обиратись», - додала Хоменко.

Виклик голови КСУ до Офісу генпрокурора

24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

28 грудня Тупицький не з’явився на виклик, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка було йому надіслано поштою.

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Автор: Костянтин Гончаров