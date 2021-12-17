Вони обговорили підсумки року.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова фракції "Голос" Ярослав Железняк посперечалися під час обговорення підсумків 2021 року.

Це сталося в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" в ефірі телеканалу"1 + 1".

Железняк запитав у Арахамії, чи вважають "слуги", що у 2021 році в українців покращилося життя. Той емоційно відреагував на запитання.

"А який прорив ти хотів, я прошу вибачення, коли другий рік поспіль йдуть хвилі коронавірусу? А в якій країні прорив стався за останні два роки, можеш мені навести приклад? Якщо в США найбільша інфляція за 10 років. Який прорив? У 10 разів ціна на газ зросла, який прорив?"- обурився він.

Читайте такожУ НАТО закликали Росію не втручатися в їх відносини з Україною"Вам заважала енергетична криза? Що заважало прийняти зміни?" - запитав Железняк.

У відповідь голова фракції "Слуга народу" згадав про шкільні дні самоврядування.

"Ось мені іноді хочеться вашу фракцію взяти й сказати: "Ось вам уряд, покажіть нам майстер-клас". Зробіть прорив, коли світова економіка котиться в тартарари", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що журналіст Роман Скрипін в прямому ефірі звинуватив Нестора Шуфрича і членів ОПЗЖ у російській агресії.

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Автор: Віолетта Орлова