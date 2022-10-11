Лідери країн Великої сімки у вівторок проведуть термінову зустріч через ракетні удари по Україні. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився про скликання цього термінового засідання з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Німеччина наразі головує у G7): "Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури".

Ймовірно, що Володимиру Путіну будуть надіслані певні дипломатичні сигнали щодо припинення агресії. Проте очікувати прийняття якихось чітких рішень наразі не варто. Скоріше, лідери G7 обговорять сьогоднішню енергетичну кризу, яка утворилась внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку Росії.

Крім того, на G7, ймовірно, обговорюватимуть обмеження цін на російську нафту. Ця дискусія (про прийняття рішення про стелю цін) в Європі лише виходить на "фінішну пряму". Тут потрібно зважати на те, США та Британія вже відмовились від російської нафти. Така сама ситуація з Канадою, яка до того ж має власний видобуток. Японія також планує мінімізувати закупівлю. Країни ЄС мають відмовитись від російського "чорного золота" до кінця листопада.

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Також на G7 можуть розробити варіанти надання Україні допомоги в сьогоднішній ситуації

Основними покупцями російської нафти до цього часу залишаються Китай та Індія, проте вони не входять до Великої сімки. Тому слід почекати, чи будуть певні рішення щодо Індії на майбутньому саміті Великої двадцятки (про ймовірність, що таке рішення ухвалить Китай, мова не йде).

Також на G7 можуть розробити варіанти надання Україні допомоги в сьогоднішній ситуації. Лідери будуть радитись, наскільки і хто наразі готовий допомогти.

Зрозуміло, що Україні потрібно закрити небо, і ми маємо вимагати більше систем протиракетної оборони. Але багато в чому результат саміту G7 залежить від позиції США.

Позитивні новини з цього фронту вже прозвучали: Байден погодився надати Україні системи ППО. Головними питаннями залишаються тільки терміни та обсяги поставок. Адже час грає не на нашому боці. Чим довше ці питання погоджуватимуть, тим більше ракет прилетить з Росії. Наприклад, від Німеччини Україна до цього часу чекає перших поставок систем ППО.

Тому, спираючись на досвід проведення самітів G7 за останні півроку, швидких рішень, ймовірно, не буде. Проте консультації з приводу надання Україні зброї можуть відбутись і на екстреному саміті країн членів НАТО, до проведення якого закликала британська прем’єрка Ліз Трасс. Ось тут результатом мають стати конкретні рішення про виділення Україні зброї на жовтневому саміті "Рамштайн". Й саме це буде відповіддю на ракетний терор Росії.

Максим Ялі, кандидат політичних наук, професор Національного авіаційного університету, член-кореспондент Академії політичних наук України