Адвокат, призначений Центром безоплатної вторинної правової допомоги, до 16:00 знайомиться з матеріалами клопотання прокурора про арешт екс-президента.

Запобіжний захід колишньому президенту України Віктору Януковичу у справі про масові вбивства «майданівців» обиратимуть за участі адвоката, призначеного Центром безоплатної вторинної правової допомоги.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила адвокат потерпілих у справі масового вбивства людей в ході акцій протесту 18-20 лютого 2014 року Євгенія Закревська.

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Вона нагадала, що адвокати Януковича за договором, які не прийшли після перерви на попереднє судове засідання, так і не з'явилися в суді. Натомість до суду прийшов адвокат, призначений Януковичу за державний кошт.

За словами Закревської, суд надав йому час до 16:00 для ознайомлення з матеріалами клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу.

Очікується, що о 16:00 в Печерський райсуд Києва суд продовжить розглядати це клопотання.

Суд над Януковичем

9 грудня Печерський суд розпочав розгляд клопотання прокурорів про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте так і не зміг цього зробити, оскільки його адвокати не з'явились на засідання після чергової перерви, на якій самі ж і наполягали.

Після цього суддя В’ячеслав Підпалий вирішив призначити для Януковича адвоката із Центру безоплатної правової допомоги, який має з’явитися на судове засідання 10 грудня.

Справа Януковича: що відомо

Янукович підозрюється в організації шляхом перевищення влади переслідувань та вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року у Києві та інших містах України.

16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича в рамках розслідування справи про масові вбивства 18-20 лютого 2014 року. Скасовуючи ухвалу судді Печерського райсуду Києва, апеляційний суд виходив із того, що «прокурором не доведено факт оголошення Януковича у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України».

Також суд призначив новий розгляд в суді першої інстанції клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим, суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

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Автор: Дмитро Хилюк