Внаслідок цих дій начальник служби безпеки Януковича втік до РФ, вважає слідство.

Слідчі Державного бюро розслідування повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу нову підозру – цього разу у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 408 ККУ).

Про це повідомили в Держбюро розслідувань.

"Встановлено, що 24 лютого 2014 року колишній президент України, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони – начальника Служби безпеки президента до дезертирства. Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.Читайте такожСуд дозволив заарештувати головного охоронця Януковича

Зазначається, що найближчим часом буде прийнято рішення щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу (заочно).

Нагадаємо, в листопаді 2021 року правоохоронці повідомили про підозру в дезертирстві колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України - начальнику служби безпеки президента України Віктора Януковича Костянтину Кобзарю.

В 2015 році Кобзаря оголосили в розшук. Також йому оголосили про підозру у перешкоджанні мирній акції.

На початку лютого суд дозволив заочне слідство та взяття під варту Кобзаря.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі.

Янукович не брав участі у судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він мешкає в Росії.

17 листопада 2021 року правоохоронці повідомили про завершення досудового розслідування справи Януковича та 9 високопосадовців, яка охоплює події з 18 по 20 лютого 2014 року.

Всіх підозрюваних судитимуть заочно, оскільки вони з 2014 року переховуються від органів слідства та суду.

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