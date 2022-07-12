Він наголошує, що питання розблокування експорту українського зерна має вирішуватися під егідою ООН.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, як проходитиме завтрашня зустріч у Стамбулі щодо експорту українського зерна.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Раунд перемовин щодо навігації в Чорному морі відбудеться завтра у Стамбулі. Там запланована зустріч українських та турецьких представників. Після цього відбудеться розширена зустріч між Україною, Туреччиною, ООН та РФ, на якій мають обговорюватися питання функціонування морських коридорів для експорту зерна", - повідомив Єрмак.

Він наголосив, що для України питання безпеки є ключовим, і додав, що деталі розповість згодом.

"Розблокування українських портів - це одна з ключових складових глобальної продовольчої безпеки. Нам потрібно зробити це якомога швидше. Ми вважаємо, що питання розблокування експорту українського зерна має вирішуватися під егідою ООН. Генсекретар Антоніу Гутерріш долучений до цього процесу, ми вдячні йому за це", - зауважив Єрмак.

Він додав, що потрібно розуміти, що сильні позиції українських військовослужбовців у Чорному морі дозволять повернути безпечну навігацію суден, що також є важливим для забезпечення захисту національної та регіональної безпеки.

"Це для України - пріоритет", - написав керівник ОП.

Також, зазначив він, це дозволить відновити експорт українського зерна та забезпечити продовольчу безпеку світу.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що з України необхідно вивезти 18 млн тонн зернових старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується із нового врожаю. На внутрішнє споживання буде спрямовано 20 млн тонн, а отже, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн зернових.

11 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в окремих телефонних розмовах із президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним обговорив питання експорту українського зерна.

У зв'язку зі звільненням від окупаційних військ острова Зміїний гирло Бистре суднового ходу Дунай - Чорне море стало доступним для проходження суден, що перевозять агропродукцію.

Водночас в ООН заявили, що експорту українського зерна через канал Чорне море - Дунай недостатньо для подолання загрози глобального голоду.

11 липня в українські порти прибулиперші 8 іноземних суден для перевезення агропродукції.

Сьогодні, 12 липня, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив, що експерти України на чотиристоронній зустрічі України, Росії, Туреччини і ООН у Стамбулі відстоюватимуть питання безпечного експорту зернових з українських портів.

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