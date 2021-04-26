За словами Єрмака, своєю пропозицією "зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу" Зеленський довів, що Україна готова до продовження переговорів.

Україна не буде запрошувати президента РФ Володимира Путіна до Києва.

Про це в інтерв’ю Liga.net заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, своєю пропозицією «зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу» Зеленський довів, що Україна готова до продовження переговорів.

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«І це важливо зробити там, де військовослужбовці України щодня захищають свою Батьківщину і ризикують життям. І подивитися в очі людям, які щодня ризикують життям. За нашою інформацією, останнім часом переважна кількість убитих українців – це жертви снайперів. Причому снайперів, які, за нашою інформацією, мають, зокрема, російське походження», - розповів голова ОП.

Втім, Єрмак вважає «некоректним» запрошувати Путіна до Києва.

Можлива зустріч Зеленського з Путіним: що відомо

Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому 20 квітня, запропонував Путіну зустрітися у "будь-якій точці" Донбасу, де триває війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу стати посередником у переговорах президентів України та Росії.

Кравчук вважає, що переговори Зеленського і Путіна можна проводити лише у нейтральній країні.

Голова української делегації у ТКГ пропонує Фінляндію або Швейцарію для проведення можливих переговорів між президентами України і РФ.

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Автор: Денис Прядко