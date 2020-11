Європейський суд з прав людини визнав заяву групи пенсіонерів з ОРДЛО неприйнятною як таку, що очевидно є необґрунтованою.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЧ) ухвалив рішення на користь України в справі за позовом групи пенсіонерів з Луганська, які оскаржували постанову Кабінету міністрів, що припиняла соціальні виплати населенню на тимчасово неконтрольованій території, та вимагали поновити їм виплату пенсій.

Про це заступник міністра юстиції України - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«А в нас приємна новина: ЄСПЛ прийняв рішення на користь уряду та визнав неприйнятною заяву у справі Kandyba and Others v. Ukraine, no. 33137/16», - заявив він.

У Мін’юсті повідомили, що заявники – група пенсіонерів, що проживала в ОРДЛО, звернулись до адміністративних судів, оскаржуючи постанову Кабміну № 595, якою було затверджено «Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню…», п. 2 якого зупинялись видатки з державного бюджету на соціальні виплати на тимчасово неконтрольованій території до її повернення під контроль органів державної влади.

Заявники вимагали визнання цього положення незаконним та поновлення їм пенсійних платежів.

За словами Ліщини, адміністративні суди трьох інстанції частково задовольнили цей позов, визнавши п. 2 порядку нечинним на тій підставі, що уряд вийшов за межі своїх повноважень, приймаючи його.

«У вимогах про поновлення платежів суди відмовили, бо заявники звернулись до неналежних відповідачів… Заявники звертались до багатьох органів з вимогою про поновлення пенсійних платежів на підставі судових рішень, але їм було відмовлено. Вони звернулись до адміністративних судів з позовом про незаконну бездіяльність виконавчих органів, але у цьому позові було відмовлено», - зауважив він.

Заступник міністра юстиції повідомив, що заявники скаржились на порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на справедливий суд) та ст. 1 Першого протоколу (право власності) до конвенції у зв’язку з невиконанням судового рішення на їхню користь.

ЄСПЛ визнав заяву неприйнятною як таку, що очевидно є необґрунтованою. Він посилався, зокрема на рішення судів у другій справі ,ініційованій заявниками, якими їм було відмовлено у скарзі про незаконну бездіяльність при виконані рішень, і зазначив, що заявники не звернулись з позовами про поновлення платежів до відповідних судів.

«55. Зважаючи на зазначене, суд приймає аргумент уряду про те, що держава не могла бути обґрунтовано зобов’язана виконати рішення шляхом дій, які не були чітко зазначені судом при прийнятті рішення, і що заявники могли та мали… звернутись з окремими позовами проти відповідних відповідачів для відстоювання своїх прав. Більше того, з обставин справи не випливає, та заявниками не стверджується, що подання таких позовів становило б додатковий тягар для них…», - йдеться рішенні ЄСПЛ.

Автор: Костянтин Гончаров