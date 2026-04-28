Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до серпня

Дію воєнного стану в Україні продовжено на 90 днів до 2 серпня 2026 року.

Верховна Рада проголосувала за президентський законопроєкт, яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні до 2 серпня 2026 року.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ухвалення цього рішення підтримало 315 народних депутатів України.

Ним продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 4 травня 2026 року на 90 діб, тобто до 2 серпня.

Таке голосування, де лише змінюються дати, вже відбувається в 19-тий раз.

Також парламент проголосував за президентський проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 15198).

Кнопку "за" натиснули 304 народних депутати України. Ним продовжено строк дії загальної мобілізації в Україні також з 4 травня 2026 року на 90 діб, тобто до 2 серпня.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 14 січня 2026 року Верховна рада проголосувала за два закони, якими було продовжено строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні з 05 години 30 хвилин 3 лютого 2026 року на 90 діб, тобто до 4 травня 2026 року. Тоді це було 18-м голосуванням з цих питань.

