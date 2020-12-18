У своїх висновках він послався на "ведичні науки".

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук, який нещодавно оскандалився словами про коронавірус, відзначився ще одною заявою.

У своєму вчорашньому інтерв'ю "Громадському" він поділився думками щодо проституції.

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"Проституція - вона забирає енергію в жінки, яка займається цим. І вона не додає точно енергії чоловікові, який іде до подібної жінки", - заявив він.

На уточнююче питання журналіста, чи є це медичним дослідженням, нардеп сказав: "У тому числі. Якщо ви не знаєте, при нагоді можу навести приклади, вам багато психологів про це розкажуть, це у ведичних науках про це розписано... Там є медичні трактати, військові трактати, які розписані давно".

"Роздача своєї енергії, особливо іноземцям, я з цієї точки зору скажу, призводить до зменшення кількості енергії в даній країні, зокрема в Україні", - заявив депутат.

Камельчук також висловив своє негативне ставлення до абортів, назвавши їх "смертю всередині себе".

Чим відомий нардеп Камельчук

"Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі українського телеканалу заявив, що коронавірус – це "вигадана хвороба", а вакцинація може бути небезпечною. "Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо від вигаданої хвороби COVID-19", - сказав нардеп.

Не всі колеги по фракції підтримали Камельчука. Згодом йому довелося пояснювати власні слова про коронавірус.

Примітно, що ще восени Камельчук озвучував в ефірі одного з телеканалів конспірологічні теорії про коронавірус і тестування, але тоді вони оминули увагу ЗМІ.

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Автор: УНІАН