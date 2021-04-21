Службове розслідування виявило факти порушення військової дисципліни та умов проходження військової служби.

Брата голови ОАСК Юрія Зонтова, якого затримали під час отримання хабара, звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.

Про це інформує прес-служба відомства.

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Службове розслідування виявило факти порушення Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби.

«У рамках превалювання принципів доброчесності в діяльності співробітників Служби зовнішньої розвідки України Ю. Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу

17 березня Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи про захоплення влади суддями ОАСК у змові з низкою інших осіб. У справі - 11 підозрюваних, серед яких голова ОАСК Павло Вовк, його заступники, судді ОАСК, голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк та ще два адвокати.

За даними НАБУ, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ. За версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Також у НАБУ розслідують справу про підкуп суддів ОАСК, у рамках якої 6 квітня провели обшуки у суді. За даними НАБУ, двоє адвокатів планували передати 100 тис. доларів хабара суддям ОАСК за винесення "потрібного" судового рішення в одній зі справ. Один з адвокатів - рідний брат голови ОАСК Юрій Зонтов.

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Автор: Яна Ставська