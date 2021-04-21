Брата голови ОАСК Юрія Зонтова, якого затримали під час отримання хабара, звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.
Про це інформує прес-служба відомства.
Читайте такожРазумков про вечірку Тищенка: мені як голові Ради соромно за дії деяких колег
Службове розслідування виявило факти порушення Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби.
«У рамках превалювання принципів доброчесності в діяльності співробітників Служби зовнішньої розвідки України Ю. Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби», – йдеться у повідомленні.
Що відомо про справу
17 березня Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи про захоплення влади суддями ОАСК у змові з низкою інших осіб. У справі - 11 підозрюваних, серед яких голова ОАСК Павло Вовк, його заступники, судді ОАСК, голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк та ще два адвокати.
За даними НАБУ, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ. За версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.
Також у НАБУ розслідують справу про підкуп суддів ОАСК, у рамках якої 6 квітня провели обшуки у суді. За даними НАБУ, двоє адвокатів планували передати 100 тис. доларів хабара суддям ОАСК за винесення "потрібного" судового рішення в одній зі справ. Один з адвокатів - рідний брат голови ОАСК Юрій Зонтов.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram