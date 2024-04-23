З 2010 року Андрій Кравець обіймав посаду керівника Державного управління справами.

З Литви висилають колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Кравця. Про це інформує Delfi.

Видання нагадує, що з 2010 року після обрання Януковича президентом України Кравець обіймав посаду керівника Державного управління справами.

"Його називали "завгоспом Януковича". Він дбав про різні побутові питання. І робив він цей дуже ретельно: коли після Майдану Янукович утік до Росії, люди виявили у його резиденції золоті унітази, приватний зоопарк та колекцію антикварних автомобілів", - йдеться у матеріалі.

У Департаменті держбезпеки Литви зазначили, що Кравець із дружиною Мариною Пелих брали участь у присвоєнні режимом Януковича щонайменше 35 млрд. євро з бюджету України, "займалися фінансами президента та розкішшю його особняка", а після втечі Януковича Кравець із дружиною також залишив Україну.

У 2014 році Кравець із сім'єю отримав посвідку на проживання у Литві, він провів у країні майже 10 років, заснував бізнес. Служби звернули на нього увагу на початку 2023 року через рік після вторгнення Росії в Україну.

"Кравець та Пелих підтримували зв'язки з оточенням Януковича, працювали на його проросійський режим, тому мали бути лояльними щодо Росії та її агресивної зовнішньої політики, яка становить загрозу нацбезпеці Литви. Російські служби можуть використовувати Кравця та Пелих у своїх цілях як лояльних та надійних осіб", – зазначають правоохоронці.

На думку суду, той факт, що вони займаються приватним бізнесом і не були засуджені в Україні, не означає, що їхні зв'язки з Януковичем і його оточенням перервалися, і вони не загрожують нацбезпеці країни.

Останні новини про поплічників Януковича

У березня двоє топ-посадовців часів Януковича отримали заочні вироки, їхнє майно конфісковано. Мова йде про екс-міністра освіти та науки Дмитра Табачника та колишнього очільника Державної реєстраційної служби Дмитра Ворону.

Обидва зловмисники переховуються в Росії і тимчасово окупованій території України, де проводять підривну діяльність проти нашої держави.

Також УНІАН повідомляв, що 20 лютого Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Володимиру Сівковичу, заступнику секретаря РНБО часів Януковича.

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