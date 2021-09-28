27 вересня Угорщина підписала довгостроковий контракт з російським концерном "Газпромом" на постачання газу в обхід України.

У Кремлі заявили, що Україна не має права втручатися в газовий контракт Росії та Угорщини.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Подібна реакція (України - УНІАН) не вимагає будь-яких дій у відповідь. Ми реалізуємо наші двосторонні відносини з Угорщиною. Йдеться саме про довгостроковий контракт, який, власне, і гарантуватиме надійні, передбачувані, ритмічні поставки блакитного палива в Угорщину за гарантованими, економічно вигідними маршрутами", - сказав Пєсков.

Він наголосив, що контракт не порушує нічиї права.

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"Нічиї права тут не порушуються, ніякі норми міжнародної торгівлі тут не порушуються, і навряд чи якась країна, включаючи Україну, має право втручатися в цей аспект російсько-угорських відносин", - зазначив Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, що б Кремль відповів критикам Москви на те, що раз Угорщина отримуватиме російський газ за маршрутом значно довший, ніж прямі поставки через Україну, то це доводить тезу про те, що Росія і "Газпром" використовують блакитне паливо в якості зброї, щоб покарати Україну, Пєсков сказав: "Це не так. Росія ніколи не використовувала, не використовує і не має на увазі використовувати блакитне паливо для того, щоб когось карати. Росія використовує блакитне паливо виключно в своїх інтересах, інтересах народу, інтересах нашої країни для збільшення добробуту росіян виключно на комерційній основі".

За його словами, використання газу в цьому режимі також повністю відповідає інтересам споживачів в Європі та інтересам країн, які надають можливості транзиту в разі, якщо цей транзит економічно вигідний і доцільний.

"У будь-якому випадку, російська сторона була і залишається абсолютним і незаперечним гарантом енергетичної безпеки всього європейського континенту", - сказав Пєсков.

Що передувало

27 вересня Угорщина підписала в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпромом" на постачання газу в обхід України.

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив звернення до Європейської комісії з приводу угорсько-російського контракту.

Автор: Роман Цимбалюк