Міністр пояснив, що вважає, що таким чином Росія хоче, аби «Штати їх побачили».

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков прокоментував загибель 5-річної дитини на Донбасі.

Про це йшлося в ефірі Свободи Савіка Шустера.

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Обговорюючи місце підриву дитини, Резніков зауважив: «Проста річ. Місто від лінії розмежування – понад 15 кілометрів. Жоден безпілотник так далеко не літає, навіть для самоспостерігання».

Він підкреслив, що це ще одна пропагандистська «штучка».

«Що нібито українські війська зробили щось погане проти мирного населення. Це дійсно підняття градусу», – пояснив Резніков.

Міністр уточнив, що вважає, що таким чином Росія хоче, аби «Штати їх побачили», і згадав про пропагандистську фразу Кремля часів війни проти Грузії «спонукання до миру».

Що трапилося

Інцидент трапився на початку квітня в Олександрівці під Донецьком – на тлі загострення конфлікту на Донбасі.

Про загибель хлопчика місію ОБСЄ повідомили працівники моргу в обласному центрі, контрольованому окупантами. За їхніми словами, в дитини констатували численні осколкові травми.

Команда спостерігачів дізналася, що смерть дитини настала, коли той грався біля дому. Бабуся загиблого почула вибух і побачила густий дим. Деталі встановлюються.

Разом з тим, на початку квітня низка російських ЗМІ (Gazeta.RU, «Коммерсант», РБК, Фонтанка.RU, РИА «Новости», «Lenta.ru», «Вільна преса», «Інтерфакс») звинуватили у загибелі дитини українських військових, які начебто скинули вибухівку на БПЛА. Експерти встановили, що ця інформація є фейком.

Водночас обстріли з квадрокоптерів регулярно фіксували з боку самих окупантів.

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Автор: Яна Ставська