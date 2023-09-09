Документ повернуть в Раду з правкою про негайне відкриття декларацій.

Президент України Володимир Зеленський, як і вимагали українці, підписавши відповідну петицію, накладе вето на ухвалений парламентом законопроект №9534, який не передбачає відкриття декларацій нардепами, пише народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Вчора закон повністю підготували на підпис голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, який найближчими днями повернеться з відрядження з Японії та завізує документ, зазначив нардеп. Після цього закон мають скерувати до Офісу президента – для підпису главою держави.

"За інформацією з багатьох джерел, президент швидко накладе вето. І запропонує свої правки, так щоб декларації були відкриті одразу. Ну і депутатів публічно посварить звичайно", - повідомив Железняк.

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За його словами, парламент орієнтовно в 20-х числах вересня підтримає пропозиції до закону і виправить текст по деклараціям. На думку парламентарія, за голоси у цьому випадку не варто турбуватися.

"Є відчуття що вже зараз кількість голосів за правку буде десь наближатися до конституційної більшості", - додав він.

Електронне декларування в Україні - останні новини

Кілька днів тому парламент у другому читанні підтримав законопроекти про відновлення електронного декларування та про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій.

Однак, обидва викликали резонанс у політичних колах та серед громадськості. Адже законопроект про відновлення декларування передбачає закритість реєстру декларацій ще на один рік, а законопроект про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій - уникнення відповідальності, якщо чиновник "забув" задекларувати майно на 1,3 млн грн.

Згодом Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що звернеться до президента з проханням накласти вето на законопроект №9587-Д про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій.

У Нацагентстві вбачають ризики через виключення з "реєстру корупціонерів" осіб, які не задекларували майно на 1,3 млн грн та сплатили за це штраф.

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