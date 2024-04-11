Замість цього Рада зобов'язала уряд просто перевірити усі рішення про встановлення інвалідності.

Чоловіки із ІІ або ІІІ групою інвалідності не зобов’язані повторно проходити військово-лікарську комісію після ухвалення нового закону про мобілізацію.

Перша редакція законопроекту про посилення мобілізації, ухвалена в першому читанні на початку лютого, містила норму про повторний медогляд чоловіків з інвалідністю. Відповідно до цієї норми всі чоловіки віком від 25 до 55 років, яким було встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп після 24 лютого 2022 року (крім поранених на фронті та ще деяких категорій), мали до кінця поточного року повторно пройти медогляд, аби визначити їхню придатність до військової служби.

Видання "Судово-юридична газета" звернуло увагу, що після ухвалення закону у другому читанні ця вимога зникла з документа. У фінальній версії законопроекту 10449, ухваленій Радою, обов’язковий повторний медогляд для вказаної категорії чоловіків не згадується. Разом з тим, закон зобов’язав Кабмін спільно з правоохоронцями перевірити обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності для вказаної категорії чоловіків.

Відео дня

Однак у фінальній версії законопроекту залишилася норма, яка зобов'язує пройти повторний медогляд тих чоловіків, яких раніше було визнано обмежено придатними до служби.

Інші новини про мобілізаційний закон

Як писав УНІАН, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін схвально відгукнувся про рішення законодавців вилучити із мобілізаційного закону норму про можливість демобілізації після 36 місяців служби. За його словами, доки триває війна з Росією, українці не можуть дозволити собі такої розкоші як демобілізація.

Також ми розповідали, що ухвалений закон про мобілізацію передбачає новий порядок бронювання працівників підприємствами. Щойно закон буде опубліковано, уряд матиме місяць для того, щоб переглянути перелік критично важливих підприємств і визначитися з новим порядком бронювання працівників.

Вас також можуть зацікавити новини: