Проектом пропонується встановити, що парламент надає згоду на призначення на відповідні посади за результатами конкурсного відбору.

Верховна Рада України включила до порядку денного сесії та направила на висновок Конституційного суду проект закону про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директорів НАБУ і ДБР) (№5133).

Читайте такожУряд схвалив законопроект, що змінює статус НАБУ: директора пропонують обирати по-новомуЯк передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову №5133/П проголосували 267 народних депутатів із 381 зареєстрованих в сесійній залі.

При цьому, жодного голосу "за" не дали "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Законопроектом у статті 85 Конституції пропонується встановити, що до повноважень ВР належить надання згоди на призначення на посаду за результатами конкурсного відбору та звільнення з посади президентом України директора НАБУ та директора ДБР.

Водночас у статті 106 Конституції пропонується передбачити, що президент у порядку, визначеному законом, призначає на посаду та звільняє з посади за згодою ВР директорів НАБУ і ДБР, з відбором кандидатур на посаду на конкурсних засадах.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, такий особливий порядок "забезпечить максимальну незалежність зазначених державних правоохоронних органів, не порушуючи балансу конституційних повноважень глави держави та парламенту України".

Як зауважив під час розгляду питання представник президента в КС, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, який є одним з авторів законопроекту, порядок проведення конкурсного відбору буде розроблено пізніше.

"Після того, як КС надасть відповідний позитивний висновок і ми ухвалимо цей законопроект, ми з вами спільними зусиллями спеціально створеною робочою групою розробимо найбільш ефективний правовий механізм проведення конкурсу на зайняття посад директора НАБУ і директора ДБР", - сказав він.

Скандал навколо призначення Ситника директором НАБУ

Конституційний суд минулого року визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ та положення закону про НАБУ в частині участі президента в доборі та призначенні директора Бюро (рішення від 28 серпня та 16 вересня 2020 року відповідно).

16 грудня рішення Конституційного суду від 16 вересня набрало чинності. Тоді міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що це не змінює статус ані директора НАБУ Ситника, ані самого бюро.

15 лютого Кабмін схвалив законопроект "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України" (№5070), який, серед іншого, запроваджує нову процедуру обрання директора НАБУ. 16 лютого проект закону було зареєстровано у Верховній Раді.

Законопроектом передбачено, що під час проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду нового директора НАБУ його повноваження виконуватиме перший заступник.

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін висловив переконання, що у разі ухвалення парламентом законопроекту з положенням щодо звільнення Ситника, відносини України з МВФ, США та ЄС суттєво погіршаться.

Своєю чергою у НАБУ заявили, що ухвалення урядового законопроекту №5070 позбавить бюро інституційної незалежності.

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Автор: Таня Поляковська