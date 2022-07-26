За словами Ковальчук , "деякі ортодоксальні юдеї практикують ритуальні вбивства людей".

Депутат Київської міської ради Михайло Ковальчук в соцмережах висловився про головне свято юдеїв і був звинувачений у антисемітизмі.

Як Ковальчук зазначив у своєму дописі, головне свято юдеїв - песах, святкується в першу повню після весняного рівнодення.

"У ніч при повному місяці юдейські рабини, читаючи молитви зі своїх священних писань закликають бісів, паралельно з чим приносять у жертву тварин, піддаючи їх жорстоким тортурам", - написав він.

Далі політик заявив, мовляв, "деякі ортодоксальні юдеї практикують ритуальні вбивства людей, найчастіше їх жертвами стають маленькі діти, діти не євреїв (гоїв)".

Найбільша всеукраїнська єврейська організація, Об'єднана єврейська община України, назвала цей допис Ковальчука антисемітським.

"Подібні висловлювання є антисемітизмом згідно із Законом "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" та порушують статтю 161 КК України. А саме висловлювання брехливих, нелюдських, демонізуючих чи стереотипних тверджень про євреїв", - наголосили в організації.

Об'єднана єврейська община України закликає правоохоронні органи негайно відреагувати.

"Подібні висловлювання неприпустимі в єдиній Україні, й тим паче під час воєнного стану та зі сторони депутата міської ради", - вважають в ОЄОУ.

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