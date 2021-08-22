Про це він заявив на IV Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить, що настане день, коли збірні ветеранів і волонтерів з футболу зіграють на Донецькій "Донбас Арені" або Сімферопольському "Локомотиві" під синьо-жовтим прапором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на IV Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі.

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Він також повідомив, що цього року в рамках програми "Велике будівництво" буде завершено будівництво та ремонт терапевтичного корпусу обласного госпіталю ветеранів війни у Рівному, а також корпусу фізичної та реабілітаційної медицини у Святогірську Донецької області.

Зеленський нагадав, що рік тому затвердив Національну стратегію фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та сімей загиблих.

За його словами, зараз всі місцеві адміністрації приєдналися до створення належних умов для цього.

Крім того, президент підкреслив, що створена ним Консультативна рада забезпечення прав і свобод Захисників України вперше за роки війни з Росією активно опрацьовує питання помилування десятків засуджених ветеранів.

"Це питання буде вирішено як тільки комісія надасть всі висновки", - додав він.

Зеленський також розповів, що цього року 400 добровольців отримали статус учасника бойових дій, а близько півтисячі ветеранів та членів сімей загиблих у 2021 році отримають грошову компенсацію на придбання житла.

"Також вперше за 7 років війни орденами За мужність були нагороджені понад 60 загиблих бійців добровольчих формувань. Це важливо, тому що держава, яка забуває тих, хто загинув за неї вчора, ніхто не захищатиме завтра", - підкреслив глава держави.

Він також підкреслив, що вірить в те, що "настане день, коли ми зіграємо товариський матч між збірною ветеранів і збірною волонтерів на "Донбас Арені" або на Сімферопольському "Локомотиві" під синьо-жовтим прапором".

"І я точно знаю, хто буде в ньому переможцем. Це буде Україна", - сказав Зеленський.

Візит Меркель в Україну:

22 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель прибула до Києва, де відбулася її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський розповів, про що йшла мова на переговорах з Меркель.

Меркель заявила, що вважає правильною відмову України вести переговори з представниками "ДНР/ЛНР".

Мера Києва Віталія Кличка не пустили зустрічати Меркель в аеропорту "Бориспіль".

Автор: Антоніна Доломанжи