Україна переломила хід війни, але цей момент не триватиме довго, – The Hill

Росіяни поки не можуть зібрати необхідні сили та бронетехніку для прориву.

Україна набирає обертів на полі бою з Росією, вперше за багато років відвойовуючи територію та обходячи сили Москви завдяки домінуванню у використанні безпілотників.

Як пише The Hill, військові аналітики заявили, що війна вступила в нову фазу, і Київ готовий подолати тупикову ситуацію, яка зберігається з кінця 2023 року, коли жодна зі сторін не може досягти значних успіхів на лінії фронту.

"Вперше з 2023 року українцям вдалося відвоювати більше території, ніж росіянам", – заявив Джордж Баррос, аналітик Інституту вивчення війни (ISW).

Відео дня

Найефективніший інструмент

Дрони виявилися найефективнішим інструментом для українців, які використовували їх для розширення так званої зони ураження – простору навколо лінії фронту, де війська найбільш вразливі для атаки, заявив Анатоль Лівен, старший науковий співробітник Інституту відповідальної державної політики Квінсі.

"Росіяни просто не можуть накопичити необхідну масу та бронетехніку для прориву", – сказав Лівен.

У результаті це дозволило Україні перейти від позиційної війни до захоплення більшої території, ніж це зробили росіяни, починаючи з квітня.

"Це тому, що українці стали ефективніше стримувати просування росіян", – сказав Баррос виданню The Hill.

Баррос зазначив, що цей зсув готувався місяцями, починаючи з кінця 2025 року, коли українці почали наносити удари по російських наземних радарах, станціях радіоелектронної боротьби, зенітних ракетах і безпілотниках, фактично засліплюючи сили Москви.

Українці використовують дрони з максимальною користю

Пітер Раф, старший науковий співробітник і директор Центру з питань Європи та Євразії в Інституті Хадсона, розповів, що один із військових медиків повідомив йому, що не лікував вогнепальні поранення вже шість місяців через активну діяльність із використанням безпілотників:

"Є снайпери, які пройшли перепідготовку, іноді неохоче, для роботи з безпілотними системами".

Цей прогрес дозволив Києву наносити більше ударів на великі відстані по нафтових і військових об’єктах углиб Росії, завдаючи ударів по економіці країни та військових зусиллях. Це також дозволило Україні розпочати нові механізовані атаки, які поступово відвойовували території у Росії швидше, ніж Москва могла їх захопити.

Необхідно скористатися моментом

Баррос підкреслює, що союзники повинні скористатися нинішніми перевагами України та допомогти їй використати досягнуті успіхи, попереджаючи, що вони не будуть постійними.

"Сполучені Штати та міжнародні партнери, які підтримують Україну, бачать перед собою вкрай рідкісну, швидкоплинну можливість допомогти Україні використати цю перевагу, поки вона ще є. Я не готовий стверджувати, що ця можливість збережеться через дев’ять місяців. Тому ми дійсно маємо оцінити це вікно можливостей по достоїнству", – сказав він.

Новини з фронту

Як пише Forbes, кампанія України проти російської логістики стає дедалі витонченішою. Окрім ударів по вантажівках, паливних складах і колонах постачання, українські безпілотники тепер скидають міни вздовж ключових шляхів постачання.

При цьому навіть невеликі міни, розкидані вздовж ключових автомагістралей, можуть призвести до транспортного паралічу. А для російської армії, яка залежить від довгих і вразливих ліній постачання, уповільнення пересування може бути настільки ж цінним, як і знищення техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: