Найближчим часом Німеччина передасть Україні нові системи IRIS-T, - посол

Німеччина найближчим часом передасть Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це сказав новий посол Німеччини в Україні Гайко Томс в інтерв'ю "Суспільному".

"Ми вже передали насправді дев’ять систем IRIS-T, наскільки мені відомо, і найближчим часом очікується постачання ще нових систем IRIS-T", – сказав посол.

За його словами, Німеччина наразі є найбільшим партнером України у сфері надання ППО, хоча і розуміє, що цієї допомоги все ще недостатньо.

Томс також нагадав, що наприкінці 2025 року Німеччина передала Україні два додаткові комплекси Patriot.

"Я знаю, що цього все ще недостатньо. Як я вже казав, я також живу тут і розумію, якою є ситуація, я знаю реалії. Але ми робимо все, що можемо, і докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну – як через безпосередню допомогу енергетичному сектору, так і через надання засобів протиповітряної оборони", – сказав посол.

Німецькі комплекси ППО в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна замовила 18 сучасних систем протиповітряної оборони IRIS-T у німецької компанії Diehl Defence, аби посилити захист своїх фронтових ліній.

Генеральний директор компанії Гельмут Раух розповів, що таке замовлення має на меті покращити захист критичної інфраструктури та районів, розташованих поблизу фронту.

IRIS-T є одними з найсучасніших стаціонарних засобів протиповітряної оборони в Європі. За інформацією Diehl Defence, Україна використовує їх для перехоплення російських крилатих ракет та дронів, серед яких й іранські "Шахеди".

