Президент нагадав місцевій владі про відповідальність за невиконання "дуже конкретного обовʼязку".

Президент Володимир Зеленський наголошує, що захист людей є обов’язком для всіх рівнів влади.

Так Зеленський прокоментував сьогоднішні трагічні події у Києві, коли люди загинули під час повітряної атаки росіян через те, що було закрите укриття.

"Ми робимо максимум, щоб захистити людей. Не було такої міжнародної зустрічі, не було таких міжнародних переговорів, на яких не піднімалося б питання ППО для України. Але захист людей – це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття зачинене", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що це обовʼязок представників місцевої влади - дуже конкретний обовʼязок – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово.

"Боляче бачити недбале ставлення до цього обовʼязку. Боляче бачити втрати. І якщо обовʼязок на місцях не виконується, це прямий обовʼязок правоохоронців – притягати до відповідальності", - підкреслив президент.

Сьогодні РФ вдарила по Україні "Іскандерами" - основне

Як відомо, сьогодні вночі російські війська атакували Київ 10 балістичними ракетами "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Українська протиповітряна оборона збила всі ракети, однак від уламків постраждали 19 людей. З них троє людей загинули, в тому числі 1 дитина. З 16 травмованих 9 людей госпіталізували, одна з них - у тяжкому стані. Семеро - отримали амбулаторну допомогу, у тому числі 1 дитина.

Внаслідок атаки пошкоджені три школи, дитячий садочок, шість будинків та поліцейський відділок.

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