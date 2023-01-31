За словами президента, вони "змінять соціально-правову та політичну реальність".

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові реформи в Україні, які "змінять соціально-правову та політичну реальність".

"Готуємо нові реформи в Україні", - зазначив він у своєму традиційному вечірньому відеозверненні. За словами Зеленського, ці реформи у багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальність, а також "зроблять їх людянішими, прозорішими, ефективнішими".

"Але ці деталі - згодом, за результатами відповідних зустрічей", - сказав глава держави.

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Реформи в Україні

Нагадаємо, що 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі.

Для переговорів щодо членства Україні необхідно виконати ряд вимог, серед яких: пришвидшення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини тощо.

Прем'є Денис Шмигаль восени повідомляв, що виконання всіх вимог хочуть завершити до кінця 2022 року.

Відомо, що прогрес України Європейська комісія має оцінити вже навесні цього року.

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