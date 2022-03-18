План - максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцям.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити рішення для прискорення постачання деяких товарів з-за кордону.

Про це президент заявив у відеозверненні.

"Доручив Кабінету міністрів, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити такий формат рішень, який дасть змогу максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону", - зазначив він.

Насамперед йдеться про харчові продукти, пальне та інші товари, які задовольняють базові потреби суспільства.

"Війна – не час для того, щоб бюрократи, карʼєристи з різних відомств ускладнювали забезпечення людей. Ми хочемо максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцям", - наголосив глава держави.

Він додав, що якщо для цього треба прибирати податки й акцизи на час воєнного стану, то влада готова це зробити.

"Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу, діяти швидко, – ми це зробимо. Наші кордони повинні бути відкритими для всього, що потрібно українцям", - сказав Зеленський.

Він очікує на відповідні рішення до кінця дня, а згодом й підтримки цього рішення народними депутатами.

"Бо кожен зараз повинен працювати тільки на українців, тільки на нашу державу, на оборону. Не на амбіції. Не на страхи. Не на бюрократію. Все – для захисту України", - заявив президент.

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