Він підкреслив, що за місяць війни Росія випустила проти наших міст більше тисячі різних ракет, зробила сотні авіанальотів.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Північноатлантичного альянсу з проханням надати військову допомогу, щоб протистояти російським окупантам.

Про це він заявив під час виступу на саміті НАТО.

"Перші ж години вторгнення означали для нас жорстокі ракетні удари. За місяць війни Росія випустила проти наших міст більше тисячі різних ракет. Зробила сотні авіанальотів. Ще 24 лютого я звернувся до вас із абсолютно зрозумілим, логічним проханням. Допомогти закрити наше небо. Убезпечити наших людей від російських бомб і ракет. Ми не почули ясну відповідь. Україна не має потужної протиракетної зброї. Має значно меншу авіацію, ніж Росія. Тому їхня перевага у небі – це як застосування зброї масового знищення. І ви бачите наслідки – скільки людей вбито, скільки мирних міст зруйновано", - заявив глава держави.

Він наголосив, що українська армія протистоїть вже місяць у нерівних умовах.

"І я вже місяць повторюю вам про одне. Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога – без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал. Руйнує все живе. Будь-які обʼєкти – від житлових будинків до церков, від складів з їжею до університетів, від мостів до лікарень. Україна зверталась до вас по літаки. Щоб ми не втрачали стільки людей. Ви маєте тисячі бойових літаків. Але не дали нам жодного. Ми звертались по танки. Щоб ми могли деблокувати наші міста. Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Міста, в яких Росія тримає в заручниках сотні тисяч людей, штучно створює голод. Ви маєте не менше 20 тисяч танків. Україна просила відсоток. Один відсоток від усіх ваших танків. Віддати нам чи продати. Але ми не маємо ясної відповіді", - сказав Зеленьський.

За його словами, це найстрашніше під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу.

"Україна ніколи не хотіла цієї війни. І не хоче воювати роками. Ми просто хочемо врятувати наших людей... Як і будь-який народ, ми маємо на це право. Право на життя. Право на цей один відсоток. Я не звинувачую НАТО. Ви не винні. Це не ваші ракети і бомби руйнують наші міста. Сьогодні були фосфорні бомби. Вбиті і дорослі і діти. Я просто хочу, щоб ви знали: Альянс ще може запобігти смертям українців від російських ударів. Надавши нам всю ту зброю, якої ми потребуємо", - зазначив президент.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський відповів, чи готовий він до зустрічі з Путіним.

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