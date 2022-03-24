Президент наголосив, що наразі українцям потрібен мир.

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи готовий він та за яких умов зустрітися з очільником держави-агресора Володимиром Путіним.

Про це очільник української держави розповів в інтерв'ю la Repubblica.

За його словами, він був готовий до цієї зустрічі протягом всіх останніх років, коли вже був президентом України. Адже війна в нашій країні триває вже 8 років.

"Протягом місяця триває широкомасштабна війна Росії проти України. Я готовий до цієї зустрічі й зараз, про що неодноразово публічно заявляв. Всім нам потрібен мир. Ми готові обговорювати умови припинення вогню, умови миру, але не готові виконувати ультиматуми", - наголосив Зеленський.

Раніше в цьому інтерв'ю Зеленський розповів, скільки годин він спить та як часто розмовляє зі своєю родиною. "Я завжди спав не дуже багато – звик до такого режиму, це не проблема. А от спілкування із родиною хотілося б більше, це правда. Але так обов’язково буде", - сказав Зеленський.

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