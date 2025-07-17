Глава держави зазначає, що військовослужбовці повернуться додому, коли ми переможемо ворога.

Президент України Володимир Зеленський різко відповів на запитання депутатів щодо строків служби, закликавши допомагати військовослужбовцям на фронті. Відео з відповідним уривком засідання парламенту у своєму Telegram-каналі опублікував Ярослав Железняк, народний депутат від "Голосу".

Він зазначив, що це "відповідь президента на питання Олексія Гончаренка щодо строків служби".

Зеленський зауважив, що "наші люди, героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога". "А це Путін. Ворогів всередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік", - сказав він, а депутати, водночас, зустріли ці слова президента оплесками.

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Глава держави додав: "Наші герої заслуговують на якісні ротації. Такі, як ти, коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм. А не тільки тут".

Мобілізацію вчергове продовжили до 5 литопада

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Верховна Рада України продовжила дію режиму воєнного стану з 7 серпня строком на 90 діб.

Крім того, парламент продовжив строки проведення загальної мобілізації: вже 16-й раз, ще на 90 днів. Так, обидва ці терміни було продовжено до 5-го листопада.

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