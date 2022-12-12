Байден підтвердив готовність підтримувати Україну стільки, скільки необхідно.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі президента. Глава держави подякував за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні.

"Це не тільки сприяє досягненню успіху в полі бою, але і підтримує стабільність української економіки", - написав Зеленський.

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Він відзначив допомогу, яку Штати надають у відновленні енергосистеми країни і висловив надію на подальше поглиблення співпраці в цій сфері.

"Вказав на важливість формування ефективної протиповітряної оборони для України. Слід зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні почався зимовий період", - зазначив президент.

За його словами, Байден підтвердив готовність підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, а також прихильність Сполучених Штатів принципам суверенітету і територіальної цілісності країни в міжнародно визнаних кордонах.

Переговори Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня у президента відбулася телефонна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном. Глави держав синхронізували позиції перед самітом G7.

Крім того, вони обговорили питання співпраці у сфері оборони та енергетики.

Після цього Зеленський поговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони обговорили роботу та можливе розширення зернового коридору, а також підтримку ініціативи Grain from Ukraine.

Відомо, що перед розмовою з президентом України Ердоган говорив з президентом Російської Федерації Путіним.

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