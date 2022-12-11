Документ, який готується до другого читання в парламенті, регламентуватиме діяльність онлайн-ЗМІ.

У Верховній Раді розповіли, яка доля чекає на блогерів після ухвалення законопроекту про медіа.

Як повідомила заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук в ефірі інформаційного телемарафону, законопроект націлений на захист споживачів інформації від будь-яких проявів російської пропаганди чи намагання видавати російську пропаганду за українські медіа.

Депутат також пояснила, що чекає на блогерів після ухвалення відповідного документу.

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"Відповідно до законопроекту про медіа, блогерам не треба реєструватись як медіа. Мова в законопроекті йде саме про сайти, які працюють як медіа, які мають журналістів. Вони матимуть звернутись до Нацради та зареєструватись. Журналісти таких видань матимуть посвідчення журналіста, зможуть отримати акредитації тощо. Що стосується YouTube-блогерів, вони за власним вибором можуть зареєструвати себе як ЗМІ, проте це не буде обов'язковим", - розповіла Кравчук.

Також вона зазначила, що розробники законопроекту дослухались до певних зауважень медіа індустрії і доробили цей документ.

"Частина про оновлення виборчого законодавства, тобто те, як регламентуватиметься висвітлення виборчого процесу та агітація, помирила індустрію та громадські організації, що займаються виборами. Тепер ми маємо порозуміння між цими двома сторонами", - сказала Кравчук.

Законопроект "Про медіа" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2019 року група народних депутатів зареєструвала в Верховній Раді законопроект про медіа (№2693). Він покликаний врегулювати відносини, пов'язані з розповсюдженням масової інформації, та визначав правові основи діяльності в Україні суб'єктів у сфері медіа, а також основи державного управління, регулювання і нагляду (контролю) у цій сфері.

30 серпня 2022 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект "Про медіа". Євгенія Кравчук тоді заявила, що це - ще один крок до вступу України в Європейський Союз та встановлення чітких сучасних правил для медіаринку.

До другого читання законопроекту були внесені правки, засновані на зауваженнях європейських фахівців. Новий документ враховує такі поняття, як онлайн-медіа, соцмережі та YouTube.

За словами голови Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольги Герасим'юк, закон про медіа має забезпечити свободу слова і національну безпеку України одночасно.

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