Також Джастін Трюдо підтвердив непохитну підтримку Канадою вільної та незалежної України.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав співвітчизників вшанувати пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років в Україні.

Про це йдеться у заяві Трюдо, оприлюдненій на сайті канадського уряду.

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«Сьогодні ми приєднуємось до українських громад у Канаді та в усьому світі, щоб згадати мільйони людей, які постраждали та загинули під час Голодомору.

З 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна створив нищівний голод в Україні - геноцид, який мав на меті зламати дух українського народу, знищити його ідентичність та зупинити прагнення до свободи й незалежності. Мільйони людей померли від голоду, багато з них - діти, а інші були заарештовані, депортовані або страчені в рамках цієї жорстокої кампанії», - сказав Трюдо.

Він нагадав, що українці витримали цю жорстокість.

«Вони міцно трималися своєї мови та своєї культури, незважаючи на всі спроби режиму репресувати та переслідувати їх. У 1991 році, після понад півстоліття радянського пригноблення та правління, Україна здобула незалежність», - наголосив Трюдо.

Водночас він нагадав, що протягом десятиліть злочин Голодомору заперечувався, а страждання українців були приховані від світу.

«Наша відповідальність - пам’ятати історії тих, хто загинув, та сімей, які постраждали. Ми повинні прийняти ці тверді істини та зобов’язатись завжди діяти, коли існує загроза порушення прав людини», - наголосив прем’єр Канади.

Трюдо закликав громадян Канади вшанувати пам’ять жертв Голодомору в Україні та визнати внесок української громади у розбудову країни.

Також він підтвердив непохитну підтримку Канадою вільної та незалежної України.

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Автор: Вікторія Токарєва