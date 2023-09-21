ППО для України – серед нагальних питань.

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі переговори у Вашингтоні сьогодні, зазначивши, що серед найважливіших питань буде посилення системи ППО України.

Про це зазначаэться у Telegram Зеленського.

"Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України – серед топових питань. Цієї ночі російські терористи завдали чергового масованого удару. Зокрема, по інфраструктурі. Більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі", - підкреслив глава держави.

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Крім слів вдячності рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків влучань, Зеленський подякував країнам, яка вже надала Україні протиракетні системи.

"Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату. Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій. Російський терор повинен програти", - зазначив український президент.

Україна потребує захисту від ракет російських окупантів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час нічної атаки російські окупанти запустили по Україні 43 крилаті ракети, з яких знищено було 36. У Повітряних силах Збройних сил України стосовно чергової атаки російських окупантів зазначили, що ударів було завдано у кілька хвиль. В повітряний простір України ракети росіян входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

Крім того, о 06:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Повідомлялось про вибухи в Черкаській області, Києві, Рівному та у Львівській області. Є загиблі, поранені, пошкоджено низку об’єктів.

Генерал армії України, екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж переконаний, що російські окупанти накопичують ракетний потенціал для комплексних ударів. Ворог хоче завдати Україні якомога більше шкоди. Йдеться про аеродроми, портове господарство, зернові термінали та навіть житлові комплекси.

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