Український президент Володимир Зеленський розповів, що у питанні про гарантії безпеки для України є кроки вперед. Про це він сказав в інтерв’ю для PAP.

"Тим більше, що ми будемо мати гарантії, які пропонують США і які будуть схвалені Конгресом... Дуже важливо, як наші партнери відреагують на можливе повторення російської агресії", - зазначив український лідер.

За його словами, окреме питання - це європейські гарантії.

"Тут нас теж не все влаштовує, але ми задоволені ними на 90%" - сказав президент.

Він також розповів про визначення кількості військ в Україні в робочому проєкті мирного плану:

"Сьогодні в робочому проєкті цього плану йдеться про 800 тисяч, і це така потреба нашої армії".

Зеленський вкотре висловив вдячність США та американському лідеру Дональду Трампу за його бажання закінчити війну в Україні.

"Путін зовсім не хоче закінчувати цю війну, і більше того, він навіть не хоче закінчувати війну в Україні, і він не має наміру закінчувати війну тільки з Україною. Він хоче піти далі", - заявив президент.

Він наголосив, що питання полягає в тому, хто реально в змозі зупинити його на цьому шляху - економічними санкціями, військовою силою та іншими інструментами. На його переконання, США "є одним із таких гравців".

Гарантії безпеки для України - думка експертів

Сьюзан Стюарт з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки заявила, що потенційні гарантії безпеки для України подібні до тих, які надаються членам НАТО згідно зі статтею 5, яка зобов'язує альянс підтримувати державу-члена у разі нападу на неї. Вона додала, що оцінити гарантії можна буде лише після оприлюднення всіх деталей.

В свою чергу експерт з питань безпеки Німецького фонду Маршала США Клаудія Мейджор каже, що гарантії безпеки для України не можна порівняти з тими, що надаються членам НАТО.

