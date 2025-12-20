Український президент Володимир Зеленський розповів, що у питанні про гарантії безпеки для України є кроки вперед. Про це він сказав в інтерв’ю для PAP.
"Тим більше, що ми будемо мати гарантії, які пропонують США і які будуть схвалені Конгресом... Дуже важливо, як наші партнери відреагують на можливе повторення російської агресії", - зазначив український лідер.
За його словами, окреме питання - це європейські гарантії.
"Тут нас теж не все влаштовує, але ми задоволені ними на 90%" - сказав президент.
Він також розповів про визначення кількості військ в Україні в робочому проєкті мирного плану:
"Сьогодні в робочому проєкті цього плану йдеться про 800 тисяч, і це така потреба нашої армії".
Зеленський вкотре висловив вдячність США та американському лідеру Дональду Трампу за його бажання закінчити війну в Україні.
"Путін зовсім не хоче закінчувати цю війну, і більше того, він навіть не хоче закінчувати війну в Україні, і він не має наміру закінчувати війну тільки з Україною. Він хоче піти далі", - заявив президент.
Він наголосив, що питання полягає в тому, хто реально в змозі зупинити його на цьому шляху - економічними санкціями, військовою силою та іншими інструментами. На його переконання, США "є одним із таких гравців".
Гарантії безпеки для України - думка експертів
Сьюзан Стюарт з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки заявила, що потенційні гарантії безпеки для України подібні до тих, які надаються членам НАТО згідно зі статтею 5, яка зобов'язує альянс підтримувати державу-члена у разі нападу на неї. Вона додала, що оцінити гарантії можна буде лише після оприлюднення всіх деталей.
В свою чергу експерт з питань безпеки Німецького фонду Маршала США Клаудія Мейджор каже, що гарантії безпеки для України не можна порівняти з тими, що надаються членам НАТО.