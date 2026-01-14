Потрібні масштабніші зміни в мобілізації: Зеленський назвав завдання для Федорова

Серед головних пріоритетів – захист неба, заходи для зупинки просування російських військ, і вирішення проблем з ТЦК.

Президент Володимир Зеленський озвучив головні очікування від новопризначеного міністра оборони Михайла Федорова на його новій посаді.

Як повідомив глава держави у Telegram, відбулася нарада з новим міністром оборони Михайлом Федоровим. Зокрема, визначено три пріоритети для його міністерства.

"Головне – захист неба. Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, як зазначив президент, по-друге, в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту.

"Оперативно відбудеться аудит фінансування для сфери оборони. Михайло представить шляхи закриття дефіцитів. Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів – Міністерство оборони має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту", - повідомив Зеленський.

Також, по-третє, Міноборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК.

"Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Також найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства", - повідомив Зеленський.

Призначення Федорова

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня, Верховна Рада призначила Федорова міністром оборони. Це рішення підтримало 277 нардепів. Зеленський раніше запропонував Федорову залишити посаду очільника Міністерства цифрової трансформації та очолити оборонне відомство.

Вчора, 13 січня, Рада звільнила Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

