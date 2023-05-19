Додаткові системи протиповітряної оборони для України залишаються у пріоритеті.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, під час якої говорили про необхідне Україні озброєння.

Про це йдеться у Telegram Головнокомандувача ЗСУ.

"Детально поінформував про обстановку на основних напрямках фронту. Продовжуємо вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій. Розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал". Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті - додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба", - зазначив Залужний.

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За його словами, також обговорили питання необхідності постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів зокрема.

"Домовилися співпрацювати і надалі. Привітав генерала Міллі та американських військових з прийдешнім святом - Національним днем Збройних Сил США", - зауважив Залужний.

Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня стало відомо, що до України вже прибули три системи ППО Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.

19 травня CNN з посиланням на представників Пентагону і співробітників Конгресу повідомили, що українські військові щонайменше один раз використали американський ЗРК Patriot, щоб збити літак дальньої авіації ВКС РФ.

Patriot здатний перехоплювати "гіперзвукові" ракети окупантів і наразі є одною з цілей останніх повітряних атак РФ по Києву.

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