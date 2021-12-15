Зустріч відбулася у Брюсселі на полях шостого саміту Східного партнерства.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили перспективи вступу України до ЄС.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зеленський та Мішель скоординували позиції для участі у дводенному саміті Східного партнерства.

Читайте такожЗеленський прибув до Брюсселя для участі у саміті Східного партнерства (відео)Зазначається, що сторони обговорили перспективу членства України в Євросоюзі та солідаризацію сил для недопущення нової ескалації біля українських кордонів. Український лідер висловив сподівання, що на засіданні Європейського парламенту, яке відбудеться 16 грудня, лідери країн-учасниць надішлють однозначний сигнал Росії про неприпустимість агресії.

Під час візиту до Брюсселя Зеленський проведе кілька важливих зустрічей. Передбачається, що президент порушить питання врегулювання військової кризи на Донбасі з президентом Франції Еммануелем Макроном та новим федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

15 грудня Зеленський запланував зустріч із генсеком ООН Єнсом Столтенбергом. Теми переговорів наразі не повідомляють. Після переговорів Столтенберг та Зеленський матимуть брифінг.

Як повідомляв УНІАН, лідери 27 країн-членів ЄС, які зберуться на зустріч у четвер, включать до своїх висновків обіцянку запровадити пакет жорстких санкцій проти Кремля у разі нападу РФ на Україну.

15 грудня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність посилити та запровадити нові санкції проти РФ в разі подальшої агресії проти України.

Цьому передувала заява високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, що в Євросоюзі поки утримаються від запровадження нових санкцій проти Росії.

Джерела Bloomberg у дипломатичних колах констатували певну розбіжність у підходах до військового тиску Росії. Так, Італія, Франція, Німеччина та Іспанія виступають за продовження зусиль щодо врегулювання ескалації на російсько-українському прикордонні дипломатичним шляхом. Інші члени ЄС наполягають на публічній підтримці обмежень проти Кремля.

За даними Reuters, Євросоюз, США і Велика Британія обговорюють нові обмеження проти Кремля. Утім, поки жодних рішень не прийнято.

Дискусії були зосереджені на потенційному поступовому посиленні будь-яких санкцій, починаючи від можливих заборон на поїздки та заморожування активів російських політиків до заборони фінансових і банківських зв'язків із Росією.

Додатково розглядаються санкції проти газопроводу "Північний потік-2", щоб не допустити його введення в експлуатацію, а також щодо російських державних оборонних і енергетичних компаній, або скасування контрактів на постачання природного газу.

7 грудня президент США Джо Байден, обговорюючи ситуацію довкола переміщення російських військ в бік України, попередив Путіна "про рішучі економічні та інші заходи", якщо Кремль вдасться до нової агресії.

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Автор: Марта Гичко