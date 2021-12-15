ЄС буде узгоджувати будь-який пакет санкцій зі США та Британією.

Лідери 27 країн-членів ЄС, які зберуться на зустріч у четвер, включать до своїх висновків обіцянку запровадити пакет жорстких санкцій проти Кремля у разі нападу РФ на Україну.

Відповідний документ є у розпорядженні Associated Press, цитує ABC News.

У проекті йдеться, що "будь-яка подальша військова агресія проти України буде мати важкі наслідки і серйозну ціну у відповідь".

ЄС буде узгоджувати будь-який пакет санкцій зі США та Британією.

Читайте такожЗеленський очікує від лідерів ЄС чіткого сигналу для РФ про неприпустимість нової ескалації15 грудня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність посилити та запровадити нові санкції проти РФ в разі подальшої агресії проти України.

Цьому передувала заява високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, що в Євросоюзі поки утримаються від запровадження нових санкцій проти Росії.

Джерела Bloomberg у дипломатичних колах констатували певну розбіжність у підходах до військового тиску Росії. Так, Італія, Франція, Німеччина та Іспанія виступають за продовження зусиль щодо врегулювання ескалації на російсько-українському прикордонні дипломатичним шляхом. Інші члени ЄС наполягають на публічній підтримці обмежень проти Кремля.

За даними Reuters, Євросоюз, США і Велика Британія обговорюють нові обмеження проти Кремля. Утім, поки жодних рішень не прийнято.

Дискусії були зосереджені на потенційному поступовому посиленні будь-яких санкцій, починаючи від можливих заборон на поїздки та заморожування активів російських політиків до заборони фінансових і банківських зв'язків із Росією.

Додатково розглядаються санкції проти газопроводу "Північний потік-2", щоб не допустити його введення в експлуатацію, а також щодо російських державних оборонних і енергетичних компаній, або скасування контрактів на постачання природного газу.

7 грудня президент США Джо Байден, обговорюючи ситуацію довкола переміщення російських військ в бік України, попередив Путіна "про рішучі економічні та інші заходи", якщо Кремль вдасться до нової агресії.

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Автор: Яна Ставська