Натомість вони зосереджені на переговорах з Москвою.

Провідні країни Європейського союзу свідомо затягують напрацювання санкцій проти Росії на випадок її вторгнення до України. Натомість вони зосереджені на переговорах з Москвою.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених дипломатів та офіційних осіб ЄС.

Читайте такожГотові до нових санкцій: в ЄС попередили Росію про великі втрати в разі подальшої агресії проти УкраїниДжерела на умовах анонімності заявили, що Німеччина, Франція, Італія та Іспанія чинять опір спробам швидко розробити санкційний механізм проти Росії у разі вторгнення до України. Їх не зупиняє навіть те, що Кремль не демонструє жодних ознак того, що відмовиться від нарощування військ вздовж українських кордонів.

Водночас ці країни хочуть зосередитися на переговорах з Москвою, перш ніж анонсувати економічні санкції.

Нагадаємо, навесні 2014 року Росія незаконно анексувала український Крим і почала розхитувати ситуацію на частині Донецької та Луганської областей. На Донбасі РФ підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР". На частину сходу України також вдерлися російські війська.

Влада РФ не визнає, що зважилася на вторгнення в Україну і називає війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом".

Країни Заходу відреагували на агресивні кроки Росії – покарали країну санкціями. Обмежувальні заходи проти РФ не раз продовжували та розширювали.

Наприкінці жовтня поточного року американське видання The Washington Post дізналося, що Росія збільшила чисельність своїх військ біля українського кордону.

Потім керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що РФ перекинула до кордону української держави понад 90 тисяч військових і готується до вторгнення на початку наступного року.

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Автор: Марта Гичко