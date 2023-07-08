Президент України обговорив із архієпископом реалізацію української формули миру та повернення викрадених росіянами дітей.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із духовним лідером східних православних християн Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Як повідомив президент, зустріч відбулася під час його візиту до Стамбула. Зеленський обговорив із архієпископом реалізацію української формули миру та повернення дітей, які були депортовані окупантами та яких Україна прагне повернути до їхніх родин.

"Дякую за непохитну підтримку та молитви за мир, за засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям і українкам, які постраждали внаслідок війни", - сказав глава держави.

Своєю чергою, Вселенський Патріарх Варфоломій висловився на підтримку скорішого завершення війни в Україні та погодився із висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, що війну необхідно завершувати дипломатичним шляхом.

"Вселенський патріархат… завжди знаходиться на боці України… Я би хотів побажати, щоб повернулися усі полонені і особливо усі діти, які знаходяться далеко від своїх домівок", - сказав він.

Повернення українських дітей

Станом на січень 2023 року в ході повномасштабного вторгення Росія вбилв 456 українських дітей. Вдалося ідентифікувати та верифікувати дані майже 14 тисячі дітей, які були викрадені та депортовані російською армією. Лише 125 з них вдалося повернути додому.

Президент України обговорював тему повернення українських полонених та викрадених Росією дітей із Папою Римським та закликав його долучитися до зусиль щодо їхнього звільнення.

Кремль запустив цілу програму з "інтеграції" маленьких українців, метою якої є знищення української ідентичності у дітей.

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіну та омбудсмена Львової-Бєлової, що особисто займались організацією масових депортацій дітей.

Правозахисна організація Amnesty International звинуватила Росію у вчиненні насильницького переміщення, депортації та фільтрації людей під час війни.

В американському Інституті вивчення війни повідомляли, що українських дітей віддають на усиновлення у російські родини.

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