Сторони обміняли думками щодо важливості фіксації європейської перспективи України.

У межах робочого візиту до Литви президент України Володимир Зеленський провів тристоронні переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою. Зеленський наголосив на незмінності стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

Про це повідомило Офіційне інтернет-представництво президента.

Згідно з повідомленням, відбувся обмін думками щодо важливості фіксації європейської перспективи України й подальшої підтримки цієї амбітної мети з боку Євросоюзу та держав – членів ЄС.

Президент України високо оцінив той факт, що саме Литва стала першою країною Євросоюзу, яка уклала з Україною відповідну двосторонню декларацію.

Читайте такожПорошенко подав до суду на Зеленського й розслідувачів через "плівки Медведчука"Окрема увага під час зустрічі була приділена обговоренню актуальної безпекової ситуації в регіоні, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння, що триває вздовж українського державного кордону, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Зеленський висловив подяку Литві та керівництву Європейського Союзу за чітку позицію щодо неприйнятності відновлення діалогу ЄС – РФ на найвищому рівні в умовах продовження агресії Росії проти нашої держави.

У червні Ангела Меркель разом з Францією запропонувала лідерам ЄС запросити на саміт російського президента Володимира Путіна, країна якого перебуває під міжнародними санкціями за військове вторгнення в Україну та окупацію Криму.

Однак сусіди України та низка інших країн-членів ЄС відмовилися від такої пропозиції. Меркель у відповідь зазначила, що їй шкода, але робота продовжується.

З огляду на це в МЗС України викликали послів Німеччини та Франції й заявили, що українське питання має розглядатися виключно з участю представників від Києва. Водночас у Зеленського вважають ініціативу Меркель «проявом слабкості».

Ангела Меркель виступає за добудову російського трубопроводу «Північний потік-2» в обхід України попри заклики критиків не піддаватися на газ росіян. Останні вважають проект черговим шляхом політичного тиску Росії на Захід та входом в енергетичну залежність від Кремля.

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Автор: Тетяна Герасименко