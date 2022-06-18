Володимир Зеленський наголосив, що Україна продовжить реалізацію проєвропейських реформ.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за позитивний висновок про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Продовжив діалог з президентами Єврокомісії та Європейської ради. Подякував Урсулі фон дер Ляєн за позитивний висновок ЄК про надання Україні статусу кандидата. Україна продовжуватиме курс проєвропейських реформ", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.

Сьогодні, 17 червня, Єврокомісія оприлюднила висновок, у якому рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що це має бути зроблено з розумінням, що Україна повинна втілити ряд важливих реформ.

Як зауважив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, серед необхідних кроків на шляху до вступу до ЄС, зокрема ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їхньої доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Також необхідно завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Також потрібне подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

Вас також можуть зацікавити новини: