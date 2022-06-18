Президент зауважив, що під час вчорашнього візиту до Києва лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії було зрозуміло, наскільки масштабні перспективи відкриваються і для України, і для всіх європейців, якщо співпрацювати.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що розвиток Європи можна уявити справді потужним лише з Україною.

Про це він сказав у відеозверненні.

"Під час вчорашнього візиту в Київ лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії було зрозуміло, наскільки масштабні перспективи відкриваються і для нашої держави, і для всіх європейців, якщо будемо працювати й надалі разом. А сьогодні це розуміння стало ще чіткішим. Європейська сила, європейська самостійність і європейський розвиток можна уявити дійсно потужними тільки з Україною", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

16 червня у Києві президент Франції Еммануель Макрон на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі, президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Франція, Німеччина, Румунія та Італія підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Сьогодні, 17 червня, Єврокомісія оприлюднила висновок, у якому рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

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