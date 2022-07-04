За 4 місяці повномасштабного вторгнення в Україні знищено 2 тис. 102 освітні об'єкти та 799 об'єктів медичної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові знищують житлові квартали українських міст, щоб вбити у людей почуття дому.

Про це Зеленський заявив під час виступу на Конференції з питань відновлення України у Лугано (Швейцарія).

За його словами, за 4 місяці повномасштабного вторгнення в Україні знищено 2 тис. 102 освітні об'єкти - школи, університети, дитячі садочки.

"Коли російська армія застосовує артилерію проти дитсадка або скидає бомби на школу, то руйнує не просто стіни та будівлі", - зазначив президент.

На думку Зеленського, це свідоме знищення освітнього простору, в якому відбувається соціалізація дітей, в якому люди навчаються бути людьми.

"Росія своїми ударами намагається сказати, що у нас взагалі не буде цього простору... Для чого Росії обстріли лікарень?... Це маніфестація Росії, що вона нібито здатна знищити саму можливість цивілізації для українців, базову гуманність, яка є в кожній нормальній країні. Росія показує, що навіть лікувати та народжувати дітей українці нібито не зможуть", - сказав він.

Глава держави додав, що 799 об'єктів медичної інфраструктури знищено російськими військами з 24 лютого.

"Це все - свідома тактика Росії, не просто обстріли, а ставка саме в ідеологічному протистоянні. Держава-терорист сподівається, що такі руйнування стануть доказом нібито неспроможності демократичної системи і європейського вибору нашого народу дати людям не те, що нормальне, а взагалі життя", - наголосив він.

Зеленський також нагадав про системне знищення російською армією житлових кварталів українських міст та постійний ракетний терор з боку РФ.

"Вони направляють ракети на будинки, щоб знищити увесь цей простір життя українців, щоб вбити в людях відчуття дому", - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що відбудова України повинна стати найбільшим економічним проектом в Європі.

Він нагадав, що вже 4 липня Україна представить у Лугано "національний погляд, як усе це реалізувати". На думку президента, конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України.

Він додав, що територія 10 областей постраждала від бойових дій після повномасштабного вторгнення. Українська влада своїми силами вже почала відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, територіях. "Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості", - підкреслив Зеленський.

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