За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Ворог вдарив з "Ураганів" по Дніпропетровщині.

Про це на своїй сторінці у своєму Telegram повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч видалася неспокійною. Ворог знову обстріляв два райони нашої області - Криворізький та Синельниківський. Ударив з "Ураганів" по Апостолівській та Покровській громадах. Люди, попередньо, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки", - повідомив він.

Резніченко зауважив, що на місці обстрілу працюють піротехніки.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти в останні дні активізували удари по Дніпропетровській області. Голова облради Микола Лукашук повідомив, що в ніч на 13 червня ворог обстріляв з систем "Ураган" Зеленодольськ. Окупанти поцілили по багатоповерхівках та влучили у квартиру. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула. Є поранені, серед яких – три жінки та двоє чоловіків.

Також росіяни вдарили по Великій Костромці. Поцілили в житловий будинок, внаслідок чого сталася пожежа. Зачепило й лінії електро- та газопостачання, але ніхто не постраждав. В інших громадах області ситуація була контрольована.

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