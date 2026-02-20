Зеленський повідомив, скільки військових з КНДР досі перебувають на території РФ

Ці військові з Північної Кореї набувають сучасних навичок про ведення гібридної війни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія навчає 10 тисяч солдат з Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) протидіяти ракетам і різним видам дронів. Про це глава держави повідомив в Telegram.

"10 тисяч північнокорейських солдатів зараз перебувають на території Росії. Надзвичайно небезпечно, що вони здобувають знання про сучасну гібридну війну", - відзначив Зеленський.

Зокрема, військові з КНДР вчаться протидіяти ракетам, різним типам дронів, включно з дронами на оптоволокні, від FPV до далекобійних безпілотників.

"Вони навчаються зараз на території Росії, тому що ми відповідаємо на російські атаки. Тож у них є така можливість. Що вони зроблять із цими знаннями? Щонайменше вони привезуть цей досвід і знання додому, до Північної Кореї", - наголосив Зеленський.

Роль КНДР у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, північнокорейські солдати досі перебувають у російських прикордонних з Україною областях. Наразі вони не залучені до ведення бойових дій проти Сил оборони України, але займаються розмінуванням території, де велися бойові дії.

Відомо, що близько 6 тисяч північнокорейських військових загинули або дістали поранення, воюючи на боці Росії проти України.

