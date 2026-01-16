До сьогоднішнього ранку в Україні було кілька систем ППО без ракет, - Зеленський

Україна потребує ракет не лише до системи Patriot, зазначив президент.

Україна отримала пакет ракет до систем ППО. Про це під час спільного брифінгу з президентом Чехії заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання щодо очікувань від "Енергетичного Рамштайну", передає кореспондент УНІАН.

"До сьогоднішнього ранку в нас були кілька систем без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, бо сьогодні в нас є ці ракети. Як ви вважаєте, для чого потрібен Енергетичний Рамштайн. Якщо я кожен пакет ракет вибиваю з країн Європи чи Америки", - сказав президент.

Він наголосив, що йдеться не лише про нестачу ракет до американських систем Patriot, а й про європейські системи ППО.

"Не можна тут звинувачувати лише США. Бо ми говоримо про всі системи, які захищають нашу енергетику. Питання не лише в системах Patriot. Їх ніколи не буде вистачати. В Україну дуже багато різних систем завезли за час війни. На це потрібні різні пакети ракет", - додав Зеленський.

Системи ППО в Україні

Нагадаємо, що Україна продовжує поповнювати парк ППО. Зокрема, Велика Британія підтвердила постачання Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven та двох прототипів систем Gravehawk.

У той же час зберігається велика роль винищувачів, які збивають ворожі ракети. Зокрема, лишатимуться в строю щонайменше до 2030 року літаки Міг-29.

