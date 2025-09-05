Зеленський: Гарантії безпеки для України повинні діяти до завершення бойових дій

Станом на сьогодні 26 країн висловили готовність підтримувати безпеку України, додав український лідер.

Гарантії безпеки для України повинні запрацювати негайно, не очікуючи зупинки бойових дій, заявив президент України Володимир Зеленський, передає Rai.

"Важливо, щоб гарантії безпеки, обіцяні країнами, які входять до "коаліції рішучих", почали діяти негайно, не чекаючи закінчення бойових дій", – сказав президент.

Йдеться не лише про військову підтримку України, а й про економічні гарантії, додав Зеленський. За його словами, 26 країн висловили готовність підтримувати безпеку України, і це "важливий крок вперед".

Безпеки гарантії для України

За даними ЗМІ, в Україні можуть розгорнути до 30 тисяч іноземних військових. Про це нібито домовилися 4 вересня союзники України на засіданні "Коаліції охочих".

Крім того, сказано, що з 21 однієї держави, які готові працювати над гарантіями безпеки для України, 10 погоджуються відправити своїх солдатів на українську територію після завершення бойових дій. Зокрема, піти на такий крок можуть Велика Британія й Франція, Нордичні країни й держави Балтії, Нідерланди та Австралія.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що гарантії безпеки повинні бути не лише для України, а й для Росії. При цьому він запевнив, нібито РФ "буде у повному обсязі дотримуватися мирних домовленостей щодо України, коли вони будуть досягнуті". Водночас, за його словами, з Росією поки "на серйозному рівні" ніхто не обговорював таких домовленостей.

