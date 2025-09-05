Диктатор озвучив низку заяв, що стосуються війни в Україні.

Якщо на території України з'являться західні війська, для Росії вони стануть законною ціллю, заявив російський диктатор Володимир Путін. Також він назвав Москву "найкращим місцем" для переговорів з Україною. Заяви кремлівського правителя опублікували російські ЗМІ.

"Якщо в Україні будуть з'являтися якісь війська, особливо зараз, у ході ведення бойових дій, виходимо з того, що це будуть законні цілі для їх ураження. А якщо будуть досягнуті рішення, які приведуть до довгострокового миру, то тоді я просто не бачу жодного сенсу в їх перебуванні на території України", - сказав президент РФ.

Також, на його думку, гарантії безпеки повинні бути не лише для України, а й для Росії. При цьому диктатор запевнив, нібито РФ "буде у повному обсязі дотримуватися мирних домовленостей щодо України, коли вони будуть досягнуті". Водночас, за його словами, з Росією поки "на серйозному рівні" ніхто не обговорював таких домовленостей.

Відео дня

Крім того, Путін сказав, що нібито готовий до контактів з Україною, але не бачить у них "сенсу великого", мовляв, домовитися з Україною неможливо.

"Українська сторона хоче цієї зустрічі і пропонує цю зустріч. Я сказав: готовий, будь ласка, приїжджайте, ми точно забезпечимо умови для роботи і безпеки. Гарантія 100%. Але якщо нам говорять "ми хочемо з вами зустрічі, але ви поїдьте туди-то", мені здається, це надлишкові запити на нашу адресу", - підкреслив кремлівський правитель.

При цьому найкращим місцем для переговорів він назвав столицю РФ Москву. Крім того, диктатор заявив, що за Конституцією України, домовленості щодо територій повинні бути затверджені на референдумі, але для його проведення "потрібно скасувати воєнний стан".

Також Путін назвав мету України вступити до Євросоюзу її "законним вибором" і у зв'язку з цим прокоментував події 2013-2014 років.

"Україна ставила завдання і зараз ставить вступ до ЄС, і, повторюю, це законний вибір України, як вибудовувати свої міжнародні зв'язки, як забезпечувати свої інтереси у сфері економіки, з ким укладати союзи. Проблема для нас на той період, коли президентом був Янукович (Віктор Янукович - колишній президент-утікач, - ред.), полягала у тому, що вбудовування України у європейську систему економічних відносин було пов'язано для нас із деякими проблемами економічного характеру, тому що Україна входила в зону економічної торгівлі, у нас були відкриті митні кордони, і для нас це мало певні наслідки. І України повинна була співставити, що вона втрачала у контактах з нами в прямому грошовому вираженні, і що вона здобувала там. Про це і задумався президент Янукович - він підрахував і просльозився", - пояснив Путін.

Що ж до вступу України до НАТО, то, за його словами, "втягування" її в Альянс "напряму стосується інтересів Росії у сфері безпеки".

"Кожна країна має право вибору у сфері безпеки, але не за рахунок іншої країни... Рішення України щодо НАТО не може розглядатися без оглядки на інтереси Росії", - додав президент РФ.

Гарантії безпеки для України

Як повідомляв раніше УНІАН, Європа розробила план розгортання миротворців в Україні, що включає дві групи сухопутних сил. Одна для навчання і підтримки української армії, а друга, окрема - "гарантуюча" сила, покликана відлякати можливе майбутнє вторгнення Росії. За поточним планом уже є зобов'язання з розгортання понад 10 000 солдатів, пише The Wall Street Journal. Видання уточнило, що патрулбвання над українським небом буде виконуватися силами, що базуються за межами країни.

А "Радіо Свобода" напередодні повідомляло, що в Україні можуть розгорнути до 30 тисяч іноземних військових. Про це нібито домовилися 4 вересня союзники України на засіданні "Коаліції охочих". Крім того, сказано, що з 21 однієї держави, які готові працювати над гарантіями безпеки для України, 10 погоджуються відправити своїх солдатів на українську територію після завершення бойових дій. Зокрема, піти на такий крок можуть Велика Британія й Франція, Нордичні країни й держави Балтії, Нідерланди та Австралія.

Вас також можуть зацікавити новини: